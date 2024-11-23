兩岸國際

蔡英文聖誕前或赴美演說

台灣地區前領導人蔡英文卸任後首度應邀訪加拿大，主要參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF），行程結束後將直接返台。台媒昨引述最新消息指，蔡英文的訪美行程可望在年底聖誕節之前進行，預計會在美國智庫和大學發表演說。（綜合報道）
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