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蔡英文聖誕前或赴美演說
台灣地區前領導人蔡英文卸任後首度應邀訪加拿大，主要參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF），行程結束後將直接返台。台媒昨引述最新消息指，蔡英文的訪美行程可望在年底聖誕節之前進行，預計會在美國智庫和大學發表演說。（綜合報道）
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