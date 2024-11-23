下周六起 日本人准免簽短期赴華

停留期限延至30天

免簽事由包括交流訪問，簽停留期限自現行15日延長至30日。自本月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。外交部領事司負責人童學軍表示，中方將持續推出簽證便利化舉措，為中外商務人員往來創造更多便利。他提到一年以來，中國與新加坡、泰國等6國簽署互免簽證協定，目前已與25個國家實現全面免簽，另與法國、德國等29國實施單方面免簽政策。