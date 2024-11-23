下周六起 日本人准免簽短期赴華
【本報綜合報道】中國外交部昨宣布擴大免簽國家範圍，本月30日起至明年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。中國於新冠疫情前，曾允許日本護照持有人免簽入境15天。
停留期限延至30天
免簽事由包括交流訪問，簽停留期限自現行15日延長至30日。自本月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。外交部領事司負責人童學軍表示，中方將持續推出簽證便利化舉措，為中外商務人員往來創造更多便利。他提到一年以來，中國與新加坡、泰國等6國簽署互免簽證協定，目前已與25個國家實現全面免簽，另與法國、德國等29國實施單方面免簽政策。
中國商務部前日發布《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，提出加大對外貿企業融資支持力度、吸引和便利商務人員跨境往來等9條措施。當中提到穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定，有序擴大來華單方面免簽政策適用國家範圍，擴大過境免簽政策實施區域、延長可停留時間。
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