薄瓜瓜結婚 申赴台團聚 陸委會：審核無政治考慮

【本報綜合報道】因涉貪被判處無期徒刑的前重慶市委書記薄熙來，其子薄瓜瓜近日傳出迎娶已故台灣羅東博愛醫院始創人許文政的孫女許惠瑜，並於今日在新竹縣新埔鎮舉行婚宴。台陸委會副主委兼發言人梁文傑前日表示，薄瓜瓜是以大陸人士身份依規定申請赴台團聚，無資料顯示其擁有英國籍或相關身份。

指不因姓「薄」拒批 梁文傑前日在記者會表示，薄瓜瓜與台灣民眾結婚，申請來台團聚是人倫之常，台灣政府不會因為他姓薄，就拒絕他赴台；關於北京看法或是兩岸政治考慮等，完全不在審核這宗申請案的考慮範圍內。被問台灣會否成為大陸官員的避風港時，梁文傑指出，美國才是大部分大陸高官的首選之地，台灣不會對個別申請作出過多政治性判斷。

另外，第61屆金馬獎將於今日舉行，今年參賽的大陸電影數量創新高，有276部，僅次於台灣本地電影。陸委會前日表示，已有85名大陸人士申請赴台參加頒獎及相關活動，又指這些大陸電影或許在當地無法播出，因此電影製作方希望透過金馬獎這一平台展示他們的作品。陸委會對此表示歡迎，並鼓勵台灣民眾多關注這些有深度與多元視角的大陸影片。