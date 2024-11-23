東盟防長會議 華明言反對小圈子
【本報綜合報道】第十一屆東盟防長擴大會議前日上午在老撾萬象舉行，中國國防部長董軍出席並發言。他表示，中方願與各方一道堅定鞏固東盟中心地位，堅定不移支持完善升級現有合作架構，反對「另起爐灶」和搞「小圈子」。
董軍在會前，與新西蘭、印度、馬來西亞防務部門領導和東盟秘書長舉行會談。他在會上指出，當今世界變亂交織，各國人民對和平與發展的期盼渴望日益高漲，亞太地區保持總體穩定，但被捲入地緣衝突的風險現實存在。他認為，他們今天的戰略選擇關乎地區未來安危和人民福祉，呼籲各國攜手，齊心協力守護美好家園。
促展海上安全合作
董軍強調，堅定維護域內國家團結，反對把集團政治、陣營對抗引入地區；堅定通過對話解決問題，反對挑起爭端、訴諸武力、拉幫結夥甚至引入外部勢力；堅定深化防務安全合作，推動全球安全倡議在地區落地，打造更緊密的安全共同體。他特別指出，中國與東盟要以長遠眼光擴大海上共同利益，靈活多樣開展海上安全合作，提升共同維護海上安全能力，為維護地區乃至世界和平穩定作出貢獻。
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