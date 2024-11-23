指增關稅進口國輸家 華盼美減分歧展對話
美國總統當選人特朗普在競選時曾表示，計劃對中國進口貨徵收60%關稅。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨表示，中國正構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。他強調，中美是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。
王受文在國務院政策例行吹風會上表示，歷史已表明一個國家對中國加徵關稅並沒解決這個國家自身存在的貿易逆差問題，相反推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格，最後由進口國消費者和最終用戶埋單。他指，中美如能在經貿關係方面保持一個穩定、健康、可持續的發展態勢，既有利中美以至世界各國人民，也是國際社會的期待。中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。
本年首10月 華進出口總值升5.2%
王受文又提到，今年頭10個月，中國外貿進出口總值達36萬億人民幣（約39萬億港元），較去年增長5.2%。
國務院常務會議本月8日審議通過了《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，主要有3個方面的考慮，包括落實中央決策部署、推動貿易高質量發展；應對國際貿易形勢變化；推動解決外貿企業面臨的實際困難。
商務部為此會同外交部、工信部、中國人民銀行、海關總署等部門推出9個方面的措施，主要涉及3方面，分別是加大金融支持力度、培育外貿新動能，以及強化外貿企業服務保障。本報綜合報道
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