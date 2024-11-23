指增關稅進口國輸家 華盼美減分歧展對話

美國總統當選人特朗普在競選時曾表示，計劃對中國進口貨徵收60%關稅。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨表示，中國正構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，有能力化解和抵禦外部衝擊帶來的影響。他強調，中美是世界上最大的兩個經濟體，兩國經濟有很強的互補性。

王受文在國務院政策例行吹風會上表示，歷史已表明一個國家對中國加徵關稅並沒解決這個國家自身存在的貿易逆差問題，相反推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格，最後由進口國消費者和最終用戶埋單。他指，中美如能在經貿關係方面保持一個穩定、健康、可持續的發展態勢，既有利中美以至世界各國人民，也是國際社會的期待。中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。