現實版解憂雜貨舖 傷健共融善心滿布

內媒周二報道，中國內地一隊由傷殘及健全人士組成的團隊成立的一間連鎖慈善商店，通過義賣、改造和捐贈等方式，流轉來自企業和個人閒置物品，籌集善款協助殘疾人士就業。其中，旗下位於杭州上城區四季青街道的分店更獲讚譽為現實版「解憂雜貨舖」，為人解憂，店員均為現時的工作感到滿足和富有意義。

該間店舖目前有6名店員，當中3名是殘疾人士，正就讀臨床心理學碩士生、商店杭州城市營運負責人曾小君表示，殘疾店員能在這裏體驗到可持續且有尊嚴的生活方式。她表示，由於其妹妹患有唐氏綜合症，她深知心智障礙人士就業艱難的困境，尤其需要系統性支持，因此認為店舖具有意義。

協助殘疾人士就業 店內售賣的物品種類豐富，涵蓋服裝、手袋、鞋襪、擺設、書籍和化妝品等，如同一個小型超市。曾小君介紹，店舖接受到店捐贈、郵寄到店和上門收捐等3種捐贈方式，而截至去年底，店家已收到超過1,000件捐贈物資，大部分物品的義賣價格均在99元人民幣（約106港元）以下。

店主魚魚（化名）表示，不僅捐贈人充滿善意，客人亦同樣友善，曾有客人送贈店員水果及親手製作的冰箱貼等物件，形容店舖如同安全屋般，店員、顧客及義工等均充滿愛心。曾小君指，所謂的「解憂雜貨舖」，不僅是解自己，更是解別人的憂愁，每當看到個人捐贈的物資在慈善商店售出，收入能支持商店的可持續發展總令人感到溫暖和窩心，坦言每天在這裏工作十分開心。本報綜合報道