Tesla擴建德工廠掀示威 警驅趕

美國電動車公司特斯拉（Tesla）計劃擴建德國首都柏林郊外工廠，引發大批環保人士抗議。德國警方周二採取清場行動，拆除戶外樹屋。自2月起，示威者在工廠附近森林霸地搭建樹屋，並拉起橫幅，反對擴建計劃。當警方宣布清場行動後，部分示威者自行離開，仍有人躲在樹上，最終遭到驅趕。（綜合報道）