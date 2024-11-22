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Tesla擴建德工廠掀示威 警驅趕
美國電動車公司特斯拉（Tesla）計劃擴建德國首都柏林郊外工廠，引發大批環保人士抗議。德國警方周二採取清場行動，拆除戶外樹屋。自2月起，示威者在工廠附近森林霸地搭建樹屋，並拉起橫幅，反對擴建計劃。當警方宣布清場行動後，部分示威者自行離開，仍有人躲在樹上，最終遭到驅趕。（綜合報道）
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