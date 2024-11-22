馬斯克與華關係密切 入閣被指礙美國國安

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普已宣布，任命富商馬斯克、拉馬斯瓦米聯手領導未來新設的政府效率部。但民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）周三在一場有關美國科企與華關係的聽證會上警告，馬斯克與中國的商業關係可能被利用，恐對美國的國家安全構成威脅。

民主黨參議員發警告 布盧門撒爾認為，馬斯克和他旗下的太空探索科技公司（SpaceX）處於這個位置非常危險，對美國國家安全構成嚴重威脅。他又提到，馬斯克旗下電動車製造商Tesla有半數汽車在華製造，中國營收佔總數近三分之一，同時美國國防部及其他機構愈來愈倚賴SpaceX，馬斯克亦將掌握整頓整個聯邦政府的大權。他認為，對美國國安而言，這是危險的組合。

布盧門撒爾指出，馬斯克不是唯一與中國經濟關係密切的美國巨企高層，蘋果公司行政總裁庫克是另一例子。他警告，美國科企與華關係對美國構成真正風險，如被迫在美國國安與中國市場龐大利益之間選擇，美國人民或質疑馬斯克等人會否站在美國一邊。