聯邦政府縮架構 料現自願離職潮

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普早前宣布將成立政府效率部，由富商馬斯克和拉馬斯瓦米共同領導。兩人周三在《華爾街日報》聯名撰文披露聯邦僱員制度改革計劃，包括強制僱員重返辦公室。兩人預計聯邦政府將出現自願離職潮，但表示歡迎。

披露效率部計劃 馬斯克和拉馬斯瓦米撰文稱，效率部的任務包括減少聯邦法規數量，縮減聯邦官僚架構。為達成削減目標，與效率部合作的聯邦官員將在憲法允許和法規授權職能下，確定最低僱員人數，裁減僱員人數與廢除法規數目將成比例。兩人強調，裁減的僱員應受尊重，效率部將協助他們轉入私營機構，或運用現有法律獎勵他們提早退休，並支付自願遣散費。

兩人又認為需重新強制聯邦僱員每周5天在辦公室工作，強調若僱員不想露面，納稅人就不應該為他們支薪，讓他們享受新冠疫情時代在家工作的特權。拉馬斯瓦米早前在節目中認為，5天工作有望令聯邦官僚系統瘦身25%。特朗普早前指，政府效率部將在行政架構外運作，向聯邦官員提供意見。