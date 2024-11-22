華盛頓法官裁Google壟斷 司法部倡罰出售Chrome
【本報綜合報道】美國首都華盛頓聯邦法官梅塔（Amit Mehta）今年8月裁定美國科技巨企Google非法壟斷搜尋市場，司法部周三正式向法院提交懲罰建議，要求強制Google出售旗下互聯網瀏覽器Chrome，並且實施限制防止公司旗下手機作業系統Android偏好Google搜尋引擎。
另逼限制Android
司法部提交23頁的建議罰則文件，除了強制出售Chrome和限制Android，司法部要求禁止Google把該公司壟斷的搜尋引擎設定為蘋果iPhone和其他設備預設選項，這項交易料值總十億美元。同時，Google需與其競爭對手分享從用戶搜尋紀錄收集到的數據，讓其他公司有更好的機會與Google競爭。
司法部續指，Google的行為導致競爭環境不公平，Google的品質反映了非法獲得優勢的不義之財，補救措施必須縮小並剝奪Google的優勢。法院將於明年4月開庭，聆訊針對Google的懲罰措施，目標是同年9月前宣判。
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