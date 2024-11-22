華盛頓法官裁Google壟斷 司法部倡罰出售Chrome

另逼限制Android

司法部提交23頁的建議罰則文件，除了強制出售Chrome和限制Android，司法部要求禁止Google把該公司壟斷的搜尋引擎設定為蘋果iPhone和其他設備預設選項，這項交易料值總十億美元。同時，Google需與其競爭對手分享從用戶搜尋紀錄收集到的數據，讓其他公司有更好的機會與Google競爭。