特朗普擬逐非法移民 或德州設拘留營

美國總統當選人特朗普計劃設拘留營暫時關押非法移民，再遞解出境。另一方面，德州土地局專員白金漢（Dawn Buckingham）周三表示，已提議出讓一塊位於鄰近墨西哥邊境的地皮，興建驅逐非法移民設施。

地皮位於格蘭德河谷的斯塔爾縣鄉郊，總面積567公頃，未鋪設道路，附近有一間公立醫院，上月由德州政府購入。白金漢上周四去信特朗普提議後，周三透露已通過渠道知道特朗普團隊正在考慮。白金漢強調地皮地理位置良好，土地非常平坦，毗鄰主要機場，她樂意與聯邦政府合作。

特朗普團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）重申，特朗普上任後第一天將調動一切力量來保護邊境安全和社區，並展開史上最大規模的驅逐非法移民罪犯行動。白金漢此前稱，透過向特朗普提供新土地興建處理、拘留和協調設施，用於美國史上最大規模遣返暴力罪犯行動。

洛城通過法案 庇護非法移民 與此同時，美國加州洛杉磯市議會周二全票通過一項庇護非法移民提案，包括禁止當地與聯邦政府移民部門直接或間接共享數據，並禁止動用任何市政府資源協助聯邦政府執法。

上述名為「庇護城市」議案以13票對0票壓倒性票數通過，仍有待市長巴斯簽署成法。草案內容訂明，市府任何資源、財產或人員不得參與聯邦政府執法，亦不得與聯邦政府移民部門合作執行相關任務，彌補過去同類政策空白，進一步強化非法移民保護網。對此，洛杉磯縣共和黨發言人批評，以上提案正在包庇非法入境者，又指醉駕、搶劫、性暴力甚至謀殺等犯罪行為應受法律制裁，而非政策庇護。本報綜合報道