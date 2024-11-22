兩岸國際

相隔5年半 中韓文旅部長將晤

南韓文化體育觀光部昨日宣布，文體部長官柳仁村將應中方邀請，出席在上海舉行的中國國際旅遊交易會。他將與中國文化和旅遊部部長孫業禮舉行雙邊會談，為中韓文旅部長相隔5年半再次會晤。柳仁村將在會上提議雙方進一步擴大文化交流，呼籲中方為南韓文創企業營造可預測且穩定的經營環境。（綜合報道）
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