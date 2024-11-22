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日專家籲戴口罩 防新冠XEC
日本研究團隊周二發表分析報告指出，新冠變種病毒株XEC比起目前主要流行變種病毒株KP.3更具傳染力，民眾應採取佩戴口罩等防疫措施。分析指，XEC是由KP.3及其他變種病毒株結合而成，民眾即使過去因染疫而獲得免疫力，亦可能感染XEC，再加上天氣轉冷等原因，可能再次引發大流行。（綜合報道）
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