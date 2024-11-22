兩岸國際

日專家籲戴口罩 防新冠XEC

日本研究團隊周二發表分析報告指出，新冠變種病毒株XEC比起目前主要流行變種病毒株KP.3更具傳染力，民眾應採取佩戴口罩等防疫措施。分析指，XEC是由KP.3及其他變種病毒株結合而成，民眾即使過去因染疫而獲得免疫力，亦可能感染XEC，再加上天氣轉冷等原因，可能再次引發大流行。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc