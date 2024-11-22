加薩停火決議 美一票否決 安理會14國支持

聯合國安理會周三審議由10個非常任理事國提出，呼籲加薩立即、無條件和永久停火決議，遭美國行使常任理事國權利否決。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）重申，只會支持明確要求立即釋放人質的停火決議。中方對此表示失望，批評美國刷新雙重標準認知。

決議由阿爾及利亞、厄瓜多爾、圭亞那、日本、馬耳他、莫桑比克、南韓、塞拉利昂、斯洛文尼亞和瑞士聯合提出，並獲常任理事國中國、法國、俄羅斯及英國共14票支持，僅美國一票否決。伍德強調，要結束戰爭就必須釋放人質，兩個迫切目標是密不可分，但決議摒棄這種必要性，因此美國無法支持。他透露美國曾尋求妥協，但擬議決議文本將向哈馬斯發出「無必要回到談判桌」的危險信號。

中方批美雙重標準 匿名美國高級官員透露，英國曾提出美國支持的折衷新措詞，但遭到理事國拒絕。巴勒斯坦常駐聯合國副觀察員巴姆亞發言時顯得非常激動，指國際社會不應「對巴人的死亡習以為常」，他又對美方代表說：「也許對某些人來說，我們擁有錯了國籍，信錯了信仰，生錯了膚色。但我們也是人，我們應該被平等對待！」

中國常駐聯合國代表傅聰稱，中方對表決結果非常失望，美國獨家使用否決權，粉碎加薩民眾活下去的一線生機，把他們進一步推進黑暗和絕望之中。他說：「人們會問，巴人真的命如草芥，一文不值？難道4.4萬人的死亡，也換不來美國一點點的同情心嗎？到底還要死多少人，才能讓他們從裝睡中醒來？哪怕加薩即將爆發饑荒，美國似乎總能找到理由為以色列辯解，這種對國際人道法適用的扭曲和選擇性漠視，不斷刷新世人對雙重標準的認知和下限。」

ICC下令拘以總理 另一方面，國際刑事法院（ICC）周四對以色列總理內塔尼亞胡、前防長加蘭特及發出逮捕令，原因是涉嫌在加薩地帶犯下戰爭罪；ICC還對哈馬斯其中一名領導人馬斯里（Al-Masri）發出逮捕令。荷蘭外交部警告，若果內塔尼亞胡前往荷蘭，將會被捕。本報綜合報道