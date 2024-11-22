北韓副總參謀長 傳指揮赴俄朝軍

【本報綜合報道】北韓派出逾1.1萬士兵援俄，協助驅逐突入庫爾斯克州的烏軍。美國《華爾街日報》周二指，赴俄北韓派遣軍由金永福上將指揮，他是北韓人民軍副總參謀長，任務是整合朝俄軍隊並把實戰經驗帶回國內。預計金永福本人不會參戰，但他作為北韓重要軍事官員，反映北韓有意明年繼續援俄。

吸取實戰經驗 料明年續援俄 金永福於2015年成為人民軍特殊作戰軍司令，一年後當選勞動黨中央委員會委員，2020年7月獲領袖金正恩贈送紀念手槍。今年3月，金永福出任人民軍副總參謀長的消息曝光。俄羅斯總統普京今年6月訪問北韓後，金永福走到台前先後陪同金正恩視察洪災地區，並觀摩特種部隊訓練和炮兵演習。北韓官媒上月6日最後一次報道金永福，據信他數日後與先遣軍一同往俄羅斯。

觀察家認為，金永福是北韓十大最重要軍事人物之一，如果在俄羅斯的任務取得成功，職位可能進一步提升。南韓國防研究院研究員全暻珠指出，金永福指揮北韓約20萬特種部隊，將在朝鮮半島發生戰爭時執行秘密任務，因此他的身份一直相對隱秘。北韓希望向俄方表明，願意派出值得信賴的將領去領導援俄部隊。