美再援烏逾21億元 交付反步兵地雷

【本報綜合報道】美國拜登政府在明年1月換屆前，加速向烏克蘭發放軍援。華府周三宣布再向烏克蘭提供總值2.75億美元（約21.45億港元）武器，包括首度交付反步兵地雷。美國防長奧斯汀表示，美國決定改變政策是因為俄羅斯改變戰略，現時主要由地面部隊士兵推進戰線，並非由裝甲車，所以烏軍需要能減緩俄軍行動的支援。

新一筆軍援項目除了反步兵地雷，還有高機動火箭系統（HIMARS）、155毫米口徑火箭炮、105毫米口徑火箭炮、標槍反坦克導彈的彈藥，以及無人機和其他設備與備件。在周二，美國國務院也宣布已批准向烏克蘭出售價值一億美元（約7.8億港元）的國防設備和服務，包括軍車翻新、技術支援、訓練及其他相關後勤與項目支援。

烏與歐洲12國加強安防 奧斯汀指出，美國提供的反步兵地雷是「非持久性」，即可以自毀或在消耗電量後失效，減低對平民的危險。另一邊廂，烏克蘭國防部長烏梅羅夫周三出訪丹麥時宣布，與歐洲12國啟動新防務合作框架，聯合加強安全防禦工作，成員國包括英國、德國、荷蘭、波蘭和瑞典等。