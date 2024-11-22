廣州擬改造少用男廁為無性別廁

【本報綜合報道】廣東省廣州市城市管理和綜合執法局近日發布公告，就《廣州市環衞公廁布局規劃（2024-2035）（文本）》徵求公眾意見。當中提出，鼓勵有條件的公廁改造為無性別公廁，對於男女廁位比例不合理、男廁位使用效率不高或有改造需求的公廁，應鼓勵改造為無性別公廁。

改善男女廁位比例 上述規劃年限為今年至2035年，其中近期為今年至2030年。規劃指出，公廁需求預測參照《城市環境衞生設施規劃標準》，按照每平方公里城鎮開發邊界3至5座考慮。根據需求預測，廣州市公廁需求區間值為6,405至10,675座，現狀公廁總數量已滿足標準要求，但存在分布不均問題。因此，此次規劃主要對公廁覆蓋不足的區域，通過新增、擴建環衞公廁彌補缺口。

規劃亦要求，全面加強現狀環衞公廁改造，提升空間布局，優化男女廁位的比例，配置第三衞生間，加強現狀環衞公廁的無障礙化設施配置，加強現狀環衞公廁適老化、適幼化改造以及設施配置。規劃鼓勵建設兒童友好型公廁，完善兒童的如廁措施，配置人性化服務設施。