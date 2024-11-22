婦遭強灌湯嗆死 夫涉殺人落網

【本報綜合報道】陝西省渭南市白水縣一名女子慘遭丈夫家暴，身體多處受傷，最終不治身亡。她的妹妹近日發文爆料，經法醫鑑定死因，姊姊被姊夫強灌麵湯後嗆死，希望法院可重判男方。白水縣公安局上月底已將此案移送起訴，警方周三回應稱，確實存在家暴行為，當時閉路電視拍下證據，但無法透露女方是否被麵湯嗆死。

39歲女子吳×莉今年9月4日凌晨被丈夫李×春家暴致死，後者被警方帶走調查。家屬看到女兒的遺體時發現已面目全非，臉上有瘀青，胸前也有幾個半圓的瘀青，手臂骨折，後背有多處傷痕。經過法醫鑑定，吳×莉是被灌麵湯後嗆死的，驗屍報告在家屬看過後被相關部門收走。

兩人育有一子一女 家屬周二表示，吳×莉與李×春結婚20年，育有一兒一女，分別16歲和18歲，吳×莉一直報喜不報憂，未曾與家人說過被家暴的事，但兩夫婦經營的麵店不少熟客都知道。

白水縣人民檢察院發出的告知書顯示，李×春涉嫌故意殺人，縣公安局已將案件移送檢方起訴。縣公安局相關負責人表示，案件起訴後，警方沒有偵查權，需要檢察院和法院協調開庭時間，公安部門無法干涉。