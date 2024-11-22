全國4年間 起訴逾21萬電詐犯

【本報綜合報道】全國檢察機關刑事檢察工作會議周三在福建省福州市舉行，公布了2019年至去年，全國檢察機關起訴電訊詐騙犯罪逾7.5萬宗、21萬人，包括利用網絡實施的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等關聯犯罪則有逾33.3萬宗、55.9萬人。

嚴打境外犯罪集團 最高檢過去5年會同最高法、公安部、外交部聯合展開「拔釘」專項緝捕行動，嚴厲打擊境外集團重大頭目和骨幹；並會同公安部等部門展開打擊緬北電詐專項行動，向全國28個省份交辦督辦5.3萬名集中遣返人員，聯合公安部掛牌督辦3批13件重大電詐犯罪集團案件。檢察機關亦懲治協助電詐犯罪的網絡黑產鏈條，圍繞非法交易電話卡、銀行卡展開「斷卡」專項行動，圍繞非法支付結算的洗錢黑產，加強打擊「水房」、「地下錢莊」、「第四方支付」以及利用虛擬幣洗錢。

上述期間最高檢展開網絡治理專項行動，起訴利用網絡實施侮辱、誹謗、侵犯公民個人訊息犯罪逾1.5萬人；打擊整治「網絡水軍」，協同多部門懲治造謠引流、輿情敲詐等犯罪，推進「淨網2023」專項行動；並聯合最高法、公安部印發《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見》，強化依法懲治網絡暴力違法犯罪活動等。