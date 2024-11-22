殺人犯出獄 於死者家前設宴燒爆竹

【本報綜合報道】四川省綿陽市一名男子20年前買兇殺害男鄰居，近日出獄後竟在受害人家門口燒爆竹，大擺慶祝酒席，甚至鋪上紅地氈、請來上百親朋好友熱鬧慶祝。死者兒子周二在網上曝光事件，鎮政府回應指，已現場制止並進行法制教育，派出所成立專班調解。

鎮政府現場制止 死者兒子李先生在網上披露，2004年他15歲時，其父因為幫親戚說公道話得罪了鄰居，對方便僱用3人將他殘殺，死於家中臥室，還準備潑汽油打算毀屍滅迹。最終兇手被判長期有期徒刑，但因為在獄中表現良好，20年後提前出獄。這些年來死者妻兒並沒搬家，一直住在事發時的老院子，沒想到該鄰居出獄後擺了18桌酒席，邀請了180人為他慶祝，熱鬧得像辦喜事，桌子從自家門口一直擺到李家門口，讓一家人心如刀割。

李家選擇直接用行動抗議，在家門口擺了個供桌，上面放有死者的遺照和貢品，點香拜祭，惟對方反而更加起勁，笑得更大聲。有網民批評，兇手所為完全是挑釁，做得太過分；但也有人認為，慶祝出獄沒有問題，兇手已受到法律嚴懲。