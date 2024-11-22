反覆輾壓倒地者致死 河北冷血女司機投案

內地接連發生惡意開車撞人事件，轟動社會。河北省保定市一輛無掛車牌的休旅車，周三多次輾壓倒地者致死，涉事女司機事後自首。有傳女司機和死者是鄰居，也有知情人透露車上當時放有斧頭、刀具、手套等物件。

此事發生在保定市徐水區大王店鎮境內的S333省道，附近有一家鞋店，該路段距離大王店中學僅數百米。從閉路電視畫面所見，當時路上躺着一個人，渾身都是泥水，這時一輛白色休旅車倒車壓在該人身上。之後休旅車開前10多米後停下，女司機從車窗探頭張望，然後再次倒車輾過倒地者。有路人拍到影片顯示，休旅車共來回5次輾過倒地者。有知情人士稱，休旅車事發前在路上來回觀察，形迹十分可疑。另女司機有可能是在場等候受害者，而在多次輾壓對方後，女司機再觀察了一下，然後開車到前方買了一盒煙。

二人皆非事發地村民 大王店鎮東街村一名居民表示，事發地點是村內一條道路，自己不認識女司機和死者，兩人都不是他們村裏的人。另據知情者透露，女司機是西黑山人，西黑山位於保定市徐水區的西面，距縣城15公里。女司機雖已投案，但因為沒有如實供述所以並未被認定為自首。徐水區公安分局周三通報稱，案發於當日上午9時許，32歲女疑犯田×香來回輾壓倒地者導致對方死亡。案發後，田×香主動到公安機關投案，案件正在進一步偵辦中。

網民質疑為何無人制止 對於這次事件，有網民認為女司機故意多次輾壓倒地者，性質十分惡劣，有別於普通交通事故，應面臨更嚴重的處罰。也有人指出，現場影片可見，事發路段旁邊都是店舖，當時亦有人站在路邊，還有拍片者也目睹事件發生經過，質疑為何沒有人上前制止。本報綜合報道