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台美貿易倡議首批協定 料年底生效
亞太經濟合作會議（APEC）峰會已在秘魯首都利馬落幕，台灣代表團前日召開記者會說明此行成果。台行政院政務委員楊珍妮表示，她在會議期間與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預期今年底生效；至於第二階段談判，將待美國總統當選人特朗普就任後，視情況再議。（綜合報道）
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