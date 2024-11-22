兩岸國際

台美貿易倡議首批協定 料年底生效

亞太經濟合作會議（APEC）峰會已在秘魯首都利馬落幕，台灣代表團前日召開記者會說明此行成果。台行政院政務委員楊珍妮表示，她在會議期間與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預期今年底生效；至於第二階段談判，將待美國總統當選人特朗普就任後，視情況再議。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc