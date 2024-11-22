台美貿易倡議首批協定 料年底生效

亞太經濟合作會議（APEC）峰會已在秘魯首都利馬落幕，台灣代表團前日召開記者會說明此行成果。台行政院政務委員楊珍妮表示，她在會議期間與美國貿易代表戴琪會談，台美21世紀貿易倡議首批協定預期今年底生效；至於第二階段談判，將待美國總統當選人特朗普就任後，視情況再議。（綜合報道）