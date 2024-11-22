涉切斷波羅的海電纜 華貨船被截

波羅的海海底兩條光纖通訊電纜周日至周一斷開，中國貨櫃船「伊鵬3號」有切斷電纜嫌疑。前日網傳伊鵬3號遭丹麥海軍艦艇攔截，俄羅斯籍船長被捕。丹麥國防部同日證實有資產部署於伊鵬3號附近區域，但拒絕進一步說明。中國外交部周二稱不了解有關情况。（綜合報道）