子蒙冤獄 檢察官舉報派出所高層

【本報綜合報道】湖南省永州市藍山縣檢察官劉×軍近日在網上實名舉報，指控該市江華瑤族自治縣公安局城關派出所副所長，故意捏造事實誣告兒子，導致其無辜蒙冤被關押一年。他希望上級法院等部門重審案件，紀委及政法委等部門追究相關人員責任。永州市相關部門證實已收到相關舉報，政法系統已組織公檢法介入調查。

內媒周二報道，劉×軍舉報副所長與社會上不法分子勾結，故意捏造事實誣告兒子，江華瑤族自治縣公安辦案人員亦嚴重違反法律規定，故意製造非法證據，錯誤立案、錯誤逮捕、錯誤移送審查起訴。

他另質疑法院承辦法官在一審中嚴重違反法律及庭審規定，不依法進行舉證質證，嚴重違反法律及證據裁判規則，違法採信非法證據，錯誤認定事實，枉法判決，故意製造冤假錯案。

藍山縣人民檢察院官網顯示，57歲的劉×軍是現任藍山縣人民檢察院黨組成員，副檢察長。檢察院辦公室工作人員表示，事主不再舉報，說明事情已過去。至於城關派出所值班人員則表示，涉事副所長因輪班未到單位上班。