台商座談會 宋濤促明確反對謀獨

【本報綜合報道】中共中央台辦、國務院台辦前日在江蘇省蘇州市舉辦台商座談會，近百名台灣工商團體、大陸台商代表參與座談交流。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，希望廣大台商台胞堅守民族大義，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，旗幟鮮明反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作，成為中國式現代化的見證者、建設者和獲益者。

兩岸企業家峰會下月舉行 宋濤在座談會上表示，大陸將完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，助力台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。與會台灣工商團體、台企、在大陸創業台青代表在發言中表示，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，台胞台企願意繼續為促進兩岸交流合作、反對「台獨」分裂、推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興作出新貢獻。

另外，作為兩岸現存最高層級經貿交流平台的兩岸企業家峰會年會，將於下月9至10日在福建廈門舉行，主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，主辦單位近期已開始廣邀台灣各公會、協會和企業參加。根據往例，全國政協主席均會在閉幕式前出席並致詞，未知王滬寧今年會否出席。