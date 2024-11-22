持續反腐 中央一日打3虎

江蘇省政協前副主席 煙草專賣局前副局長遭雙開 農行前副行長撤黨籍 內地持續反腐，同日打3「虎」。中央紀委國家監委前日通報，江蘇省政協前黨組成員、副主席王昊，國家煙草專賣局前副局長徐㼆被開除黨籍及公職，中國農業銀行前副行長樓文龍被開除黨籍。最高人民檢察院昨日通報，中國南方電網前黨組成員、紀檢監察組組長龍飛涉嫌受賄，遭山東省煙台市人民檢察院提起公訴。

59歲的王昊長期在江蘇工作，曾任徐州市政協主席，宿遷市市長、市委書記，去年履新江蘇省政協副主席，至今年5月在任上被查。通報稱，他接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，在幹部選拔任用等工作中為他人牟取利益並收受財物；違規收受禮金、消費卡，通過民間借貸獲取大額回報，搞錢色、權色交易；違規干預插手市場經濟活動，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。

60歲的徐㼆同月受查，通報指他公器私用，將黨和人民賦予的公權力異化為牟取私利的工具，「靠煙吃煙」、大搞權錢交易，利用職務便利為他人在行政審批、企業經營、職工錄用等方面牟利，並非法收受巨額財物。

66歲的樓文龍，曾任職中國人民銀行浙江、上海分行，又從事銀行監管職務，2012年任中國農業銀行副行長直至2017年卸任，今年5月被查。通報特別提到，樓文龍不認真履行監管職責，「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在監管審批、投資入股、融資授信、項目承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。中央紀委國家監委前日另發布援引自駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息指，中國證監會第一屆、二屆、三屆創業板發審委委員、前法律部副主任吳國舫涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組紀律審查和江蘇省無錫市監委監察調查。

南方電網前紀檢組長捱告 至於龍飛涉嫌受賄一案，檢察機關指控他於中國航天機電集團、中國航天科工集團、中國長江三峽集團、中國南方電網等公司任職時，利用職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。本報綜合報道