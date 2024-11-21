美烏遠程襲俄 必會兩敗俱傷

在美國總統拜登的推動下，至少在特朗普上台前，美國資助烏克蘭襲擊俄羅斯境內會加強。同樣地，俄羅斯亦會增強在庫爾斯克的反攻，大有在明年美國總統換屆之前，把烏軍從俄國境內趕回烏克蘭，並配合烏東的攻勢，在和談出現之前，在烏克蘭戰場上佔最大優勢。若烏克蘭用美製遠程導彈攻俄，俄羅斯對烏軍的反攻會更強，全面空襲烏克蘭，以此來阻止烏軍對俄國境內的空襲，把戰爭提早結束。

即使俄羅斯聲稱烏克蘭用美製遠程導彈攻俄，形同美國與北約對俄宣戰，但只要俄國在戰場上得利，烏軍的美製遠程導彈對俄損害有限，俄羅斯相信還會克制，不會把戰爭擴及烏克蘭以外，反而要迅速鎮壓烏軍的攻擊力量，甚至轟炸烏克蘭政府首領機關，推翻澤連斯基政權。這或許是烏克蘭戰爭的最好結局，終止這場摧毀烏克蘭的無意義戰爭。

與俄作戰 無力抗中 在戰爭可能惡化擴大之際，波蘭與波羅的海3國，以及芬蘭，都會首當其衝。波蘭應不可能出兵烏克蘭公開參戰。芬蘭有二次大戰的經驗，與俄衝突，西方不會救，芬蘭本身是沒法可抗拒俄國的武力打擊，大戰一起，俄羅斯稍加壓力，多會投降。波羅的海3國有美國與德國駐軍，但俄軍一逼近，美德駐軍當不會死守防衞這無地緣戰略作用的3個小國。烏克蘭西面的羅馬尼亞、保加利亞也會明哲保身，置身事外，北約的壓力比不上這兩國的自保傾向。至於摩爾多瓦，更會是不敢動彈。

因而戰爭即使惡化，還只限於烏克蘭與俄羅斯。北約德、法等各國，應不會樂見戰爭惡化，禍及歐盟及它們。資助烏克蘭與俄作戰，它們已經十分勉強，只是怯於美國的威脅，但要它們正式與俄開戰，社會大眾不會同意，執政黨亦不會同意，大戰的危險便會使美烏孤立。即使加上英國，英美合力能否真的可以借烏克蘭之手來打垮俄羅斯？

美國借烏克蘭用遠程導彈襲擊俄羅斯，會給俄國帶來重大損失，但打不垮普京政權和俄羅斯，美國不能不同時承受着沉重的政治與經濟打擊，它的盟國，特別是歐盟，會對美國失去信任與信心，逐漸疏遠美國。而與俄作戰之後，美國亦無力對抗中國。對俄至多只會是慘勝，慘勝後便是如英國在二次大戰那樣，全面走上衰落之路。

問題是拜登及民主黨、美國軍方不信，而澤連斯基只考慮個人利益。

研究院院長 陳文鴻