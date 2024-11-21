滑翔傘玩家埃及拍下 流浪狗登金字塔頂

【本報綜合報道】法國傳媒周一報道，有滑翔傘玩家上月在埃及拍到，一隻流浪狗登上吉薩金字塔群136米高塔頂。牠之後一夜成名，不僅引來是古埃及神話死神阿努比斯化身猜測，更吸引世界各地遊客趕來一睹其風采，甚至帶起關注流浪狗話題。

爆紅後吸客打卡 在埃及熾熱陽光下，吉薩金字塔群前遊客不是仰望古老遺迹，而是慕名而來與3歲埃及街犬（Baladi dog）阿波羅（Apollo）打卡，有人笑稱感覺似與法老交流。即使是旅行團導遊，也在介紹時加入相關解說，周邊賣紀念品小販也因此賺得盆滿缽滿。有金字塔守衞透露，部分名人已付費購買許可證，好讓愛犬能夠與阿波羅合影。

埃及街犬是古埃及原生犬種之一，性格堅韌、聰明，且能在惡劣氣候下生存，具有出色適應能力，而據官方統計，全埃及共有數千萬隻流浪狗，帶來衞生和噪音等問題。當地動物保護組織正與政府合作在金字塔附近設立流浪動物餵食站，以及永久獸醫中心幫助流浪狗結紮、注射瘋狗症疫苗，甚至尋找主人。