海灘膠垃圾 巧手製美甲

塑膠污染是全球環境目前面臨的最嚴峻挑戰之一。日本神奈川縣茅崎市一名美甲師運用其專業技術，將沙灘中的塑膠碎片製作成裝飾物，並固定在凝膠指甲貼上，希望為環保作出貢獻。

42歲的有本奈緒美原本是一名社會工作者，後因脊椎疾病被迫離開崗位，並於2018年開始美甲生意。2021年，她意識到能將環保與美甲結合，遂決定專程前往海灘收集塑膠碎片，並將它們切成小塊融化，打造成可以附於指甲貼上的彩色裝飾物，一套起價逾1.2萬日圓（約602港元）。

冀為環保做貢獻 有本奈緒美坦言，海洋如今存在大量塑膠垃圾，當她親眼目睹時，才意識到問題嚴重性，雖然其美甲藝術對全球塑膠污染顯得微不足道，但仍有助提高人們對相關問題的認識，希望能藉此將這些塑膠垃圾放在人們觸手可及的地方，讓人們享受時尚的同時，更加關注環境問題。

國際自然保護聯盟統計數據顯示，現時每年2,000萬噸塑膠進入海洋，為海洋生態環境造成巨大危害。而在有本奈緒美不斷努力下，部分人已意識更多協助環保的方法，其中一名57歲顧客稱，她知道其他用回收材料製成的東西，如衞生紙和日常用品，卻不曾料到能用於美甲，實在令人感到驚嘆。本報綜合報道