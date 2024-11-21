3颱風輪流襲菲 毀逾2萬屋9死

菲律賓國家減災委昨日指，近期颱風「桃芝」、「天兔」和「萬宜」相繼吹襲，共造成9人死亡及4人失蹤，受災人口超過300萬。

694城鎮宣布停工

受颱風影響，菲律賓有694個城鎮宣布停工，443個城鎮被迫停課，41個城鎮通訊中斷，20個城鎮進入災難狀態。總統小馬可斯周二前往超強颱風萬宜登陸地卡坦端內斯省，在空中視察評估災情。他當天向省政府發放5,000萬披索（約675萬港元）作為災後援助資金，社會福利與發展部向災民分發價值逾60萬披索（約8.1萬港元）食品包及250萬披索（約34萬港元）現金援助。為加快災後恢復工作，訊息和通訊技術部啟動緊急採購程序，修復損毀的通訊基礎設施。農業部指出，颱風頻頻吹襲對漁業造成一定衝擊，正研究額外進口8,000噸魚類，以平抑市場價格波動。