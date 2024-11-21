中法元首會晤 稱盼烏實現持久和平

習近平表示，世界正面臨日益增長的風險和挑戰，未來趨勢可能更加不確定和難以預測，但他認為兩國關係具有獨特的戰略和全球意義。他又指願同馬克龍一道深化戰略溝通，加強互利合作，共同應對變化和挑戰。馬克龍指，對充滿不穩定、緊張和不斷增加戰爭的世界，中法意見一致。他指中國和法國一樣，對俄羅斯好戰和升級的核政策聲明感到擔憂。馬克龍指，中法都曾呼籲在加薩停火，現在這個停火協議必須延伸到黎巴嫩南部。馬克龍指，巴黎將繼續促進戰略自主，以便能夠完全獨立地與中國對話。