中法元首會晤 稱盼烏實現持久和平
【本報綜合報道】法國總統馬克龍周二在巴西里約熱內盧舉行二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。馬克龍稱，法國與中國都希望看到烏克蘭實現持久和平。習近平之後轉抵巴西利亞，展開對巴西國事訪問。
習近平表示，世界正面臨日益增長的風險和挑戰，未來趨勢可能更加不確定和難以預測，但他認為兩國關係具有獨特的戰略和全球意義。他又指願同馬克龍一道深化戰略溝通，加強互利合作，共同應對變化和挑戰。馬克龍指，對充滿不穩定、緊張和不斷增加戰爭的世界，中法意見一致。他指中國和法國一樣，對俄羅斯好戰和升級的核政策聲明感到擔憂。馬克龍指，中法都曾呼籲在加薩停火，現在這個停火協議必須延伸到黎巴嫩南部。馬克龍指，巴黎將繼續促進戰略自主，以便能夠完全獨立地與中國對話。
會見德國阿根廷首腦 冀展合作
習近平亦會見德國總理紹爾茨，指中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於同歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。習近平又會見阿根廷總統米萊，表示願與阿方繼續開展金融合作，助力該國維護經濟金融穩定。米萊亦指，願與中方加強溝通協作，支持進一步辦好中拉論壇，願為促進拉中關係發展發揮積極作用。
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