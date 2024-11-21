特朗普付掩口費案 檢方反對撤罪請求

擬凍結至卸任總統 被斥屬獵巫行動 美國總統當選人特朗普早年向艷星支付掩口費案件原定下周宣判刑期，紐約曼哈頓地區檢察官辦公室前天去信法官表明反對被告提出撤銷定罪請求，同時尋求在特朗普擔任總統期間凍結此案，直至卸任後繼續。特朗普陣營批評，檢方舉動是另一場「獵巫行動」。

特朗普涉嫌在2016年總統選舉期間向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費，被控34項偽造商業紀錄重罪，直至5月被曼哈頓法院陪審團判定罪名成立，原定下周二判刑。由於特朗普勝出總統選舉，加上在任總統免受刑事指控，曼哈頓地區檢察官辦公室上周要求暫停判決獲准。

被指於豁免權生效前發生 直至前天，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）致函主審法官梅爾尚（Juan Merchan）時表明，檢方反對特朗普陣營提出撤銷定罪請求，理由是上述控罪中心事件與總統官方職責無關，加上審判及定罪正正是在聯邦最高法院今夏裁定總統享有廣泛刑事起訴豁免權之前發生，故此豁免權並不適用。

布拉格在信中另提及，梅爾尚目前可考慮選項分別是下周繼續判刑，延遲或完全駁回案件。考慮到憲法等問題，他期望法官能夠在特朗普結束總統任期後判刑，亦同時提出12月9日作為截止日期，以便雙方擁有足夠時間提出全新動議。

對於檢方尋求押後判刑，特朗普發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）形容是完全且確切勝利，並重申律師團隊正尋求撤銷定罪。一名曼哈頓地區前檢察官受訪時估計，梅爾尚或會接受布拉格建議，即代表設定一個限期，意味可能再次延遲判刑日期。

另有3刑案 難自赦州控罪 除了掩口費案，特朗普仍身負另外3宗刑事案件，其中兩宗屬於聯邦案件，餘下一宗是涉嫌干預喬治亞州2020年總統選舉結果州級案件，全數均未定罪。專家指出，總統只可以赦免聯邦控罪，不包括州級控罪，此前從未有過「自我赦免」情況發生。本報綜合報道