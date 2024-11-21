波羅的海2電纜切斷 華貨船曾現蹤
【本報綜合報道】波羅的海兩條海底光纖通訊電纜近日接連被切斷，分別連接瑞典和立陶宛，以及芬蘭和德國。芬蘭國防部長哈卡寧周二暗示是俄羅斯蓄意破壞，呼籲北約和歐盟保護關鍵通訊網絡。但情報顯示一艘中國貨船曾在有關海域出現，存在切斷海底電纜嫌疑。
丹麥海軍追蹤動向
哈卡寧出席歐盟外交理事會會議後透露，會上討論海底電纜被切斷問題，並稱各方知道俄羅斯有能力也有意願在歐洲進行破壞，當局調查海底電纜被切斷時將循該角度出發。哈卡寧直指事件是蓄意破壞，不太可能是自然事故。來自德國、法國、波蘭、意大利、西班牙和英國外長發表聯合聲明，警告俄羅斯針對北約和歐盟國家的混合威脅不斷升級，其規模和潛在影響前所未有。
開源情報及衞星圖片顯示，兩條海底電纜周日和周一切斷時，中國寧波伊鵬海運公司旗下散貨船「伊鵬3號」先後橫越有關海域。資料顯示，伊鵬3號從俄羅斯烏斯季盧加港出發，正前往埃及塞得港。瑞典國家電視台報道，丹麥海軍正追蹤船隻動向。
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