波羅的海2電纜切斷 華貨船曾現蹤

【本報綜合報道】波羅的海兩條海底光纖通訊電纜近日接連被切斷，分別連接瑞典和立陶宛，以及芬蘭和德國。芬蘭國防部長哈卡寧周二暗示是俄羅斯蓄意破壞，呼籲北約和歐盟保護關鍵通訊網絡。但情報顯示一艘中國貨船曾在有關海域出現，存在切斷海底電纜嫌疑。

丹麥海軍追蹤動向

哈卡寧出席歐盟外交理事會會議後透露，會上討論海底電纜被切斷問題，並稱各方知道俄羅斯有能力也有意願在歐洲進行破壞，當局調查海底電纜被切斷時將循該角度出發。哈卡寧直指事件是蓄意破壞，不太可能是自然事故。來自德國、法國、波蘭、意大利、西班牙和英國外長發表聯合聲明，警告俄羅斯針對北約和歐盟國家的混合威脅不斷升級，其規模和潛在影響前所未有。