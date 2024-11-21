普京傳願與特朗普談判俄烏停火

【本報綜合報道】特朗普將於明年1月就任美國總統，外界關注他會如何處理俄烏戰事。英媒昨天引述多名現任及前俄羅斯官員指，俄羅斯總統普京對與特朗普談判俄烏停火協議持開放態度，可大致同意凍結前線衝突，但不會在領土問題作出重大讓步，同時堅持烏克蘭不能加入北約。官員警告，如果無法達成停火協議，俄羅斯會繼續戰鬥。

知情者表示，俄方願意就烏克蘭東部4個地區的領土精準分割問題談判，包括頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松，亦可討論從俄佔哈爾科夫、尼古拉耶夫、北部及南部的小部分地區撤兵，但不會磋商克里米亞半島問題。俄方不會允許烏克蘭加入北約，以及有北約士兵部署在烏克蘭領土，烏方亦需限制武裝部隊規模，並承諾不限制使用俄語。

可大致同意凍結前線衝突 俄方官員承認，只有烏克蘭得到安全保障才有可能停火，此事可以討論，問題是如何避免把西方國家置於遲早與俄羅斯爆發直接對抗的境地。

報道指，普京當年只諮詢一小群值得信賴的顧問就決定全面侵烏，相信他同樣掌握任何停火協議的決定權。俄方官員認為，潛在的停火協議可能跟2022年4月在土耳其伊斯坦布爾達成的協議草案相似。