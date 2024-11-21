遭烏用美導彈襲境 俄斥西方想升級衝突

【本報綜合報道】俄羅斯國防部周二證實，烏軍發射多枚陸軍戰術導彈攻擊布良斯克州，大部分成功攔截。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，烏克蘭使用美製導彈襲擊俄羅斯，顯示西方希望衝突升級。美國國家安全委員會發言人指，對俄羅斯改變核武政策不意外，美國不調整核武戰略。

拉夫羅夫：核武將遏制核戰 烏軍周二早上發射6枚陸軍戰術導彈，其中5枚由俄軍S400及鎧甲防空系統攔截，但一枚導彈受損後落入一個俄軍基地並引發火災，其後迅速撲滅。俄羅斯國防部強調，襲擊沒有造成損失。拉夫羅夫指如果沒有美國，烏克蘭就不可能使用高科技導彈。他又稱，俄羅斯將盡一切努力防止爆發核戰爭，但核武器將起到遏制核戰爭的作用。

中國外交部發言人呼籲，當前形勢下各方應保持冷靜克制，通過對話協商共同推動局勢緩和，減少戰略風險，他強調在烏克蘭問題上，中方的立場是一貫的、明確的。

中方希望各方推動緩和局勢、致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用。