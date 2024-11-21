勢入空降旅海軍步兵 韓料赴俄朝軍現傷亡

憂俄依賴上調 致更複雜武器技術供朝 俄烏戰爭爆發1,000天，戰火未有平息迹象。南韓國家情報院昨日表示，北韓向俄羅斯額外運送一批170毫米自走榴彈炮及240毫米多管火箭炮。援俄北韓士兵分別編入俄空降軍及海軍步兵等單位，部分已派往庫爾斯克州前線作戰。由於北韓軍人已投入戰鬥，可能會出現傷亡。

南韓國情院在國會情報委員會發表報告，稱戰爭愈拖愈長令俄羅斯對北韓的依賴愈發加劇，俄羅斯恐因此轉讓更複雜武器技術，今後將密切關注朝方從俄方獲得甚麼武器、裝備和技術。國情院認為，赴俄北韓士兵總數在1.2萬至1.5萬人之間，他們在俄羅斯東北部接受適應性訓練後，上月下旬轉移至西南邊境庫爾斯克州。

從目前情況來看，赴庫爾斯克州的北韓派遣軍編入俄空降軍及海軍步兵，北韓士兵接受戰術及反無人機訓練，部分已參與戰鬥行動。隨着戰爭持續和死亡人數增加，俄羅斯總統普京或要求朝方補充兵力，屆時北韓可能增兵。由於北韓軍隊積極參與前線戰鬥，可能出現傷亡，國情院正了解具體作戰情況及傷亡規模。

至於北韓外務相本月4日訪俄並獲普京接見一事，國情院認為並非禮節性拜訪，而是涉及重要和敏感事宜，雙方可能密切磋商。國情院判斷，北韓領袖金正恩有可能訪俄。

烏總統促德允遠攻俄境 烏克蘭總統澤連斯基表示，數個西方國家已允許烏軍使用援烏的遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標，他正努力讓所有國家支持烏方的遠程打擊能力，並點名敦促德國作出適當決定。澤連斯基指普京擁有的時間愈多，情況就會變得愈糟糕，他不會自行停止，北韓出兵援俄正是衝突升級的明確信號。

拜登准供烏反步兵地雷 《華盛頓郵報》引述美國官員稱，總統拜登批准向烏克蘭提供反步兵地雷，強化烏軍防禦並阻止俄軍在烏東推進。美國官員透露，烏克蘭決策者承諾不會在人口密集地區使用反步兵地雷。美援反步兵地雷將是「非持久性」，意味它們會自毀或在電量耗盡後失效，從而減少對平民的危險。當一名或一群人員出現、接近或接觸時，反步兵地雷便會引爆。有軍控專家認為，反步兵地雷存在安全隱患，更會對平民造成持久傷害，全球不少國家簽署禁用反步兵地雷的國際條約。本報綜合報道