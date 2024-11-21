教唆全班摑施襲童 幼師遭解除合同

溫州兩幼師持掍毆幼童

幼兒園職員表示，張童事前毆打兩名特殊學童，其中一人不會說話，另一人的人工耳蝸耳底損壞，兩人的家長已聯絡園方。園方提出可向張童心理輔導和賠償，並減免幼兒園所有費用。有網民認為，雖然欺負兩名特殊學童的孩子確實有錯，但以暴制暴的教育方式無助解決問題，應該叫家長來幼兒園教育自己的孩子。但有網民支持幼兒園教師的做法，指要是家長稱職，孩子就不會欺凌別人。