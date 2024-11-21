教唆全班摑施襲童 幼師遭解除合同
處理欺凌以暴制暴 助長歪風
天津一名幼兒園教師處理一宗欺凌事件時以暴制暴，教唆全班學生掌摑犯事學生，事發片段曝光後引起輿論關注。西青區精武鎮人民政府昨日證實，已解除涉事教師的勞動合同，將依規定嚴肅處理幼兒園及相關負責人，並加強監督。
有天津網民周二公開事發片段，指小孩受到幼兒園教師不公對待，教師教唆全班小朋友排隊暴力搧耳光。鎮政府通報顯示，事發在本月5日，西青區精武實驗幼兒園一名張姓小童拍打班內一名聽力障礙同學。劉姓教師出於教育目的，讓班內其他學童先後推撞及拍打張童，造成不良影響，涉事教師翌日解除勞動合同。
溫州兩幼師持掍毆幼童
幼兒園職員表示，張童事前毆打兩名特殊學童，其中一人不會說話，另一人的人工耳蝸耳底損壞，兩人的家長已聯絡園方。園方提出可向張童心理輔導和賠償，並減免幼兒園所有費用。有網民認為，雖然欺負兩名特殊學童的孩子確實有錯，但以暴制暴的教育方式無助解決問題，應該叫家長來幼兒園教育自己的孩子。但有網民支持幼兒園教師的做法，指要是家長稱職，孩子就不會欺凌別人。
此外，浙江省溫州市平陽縣近日有家長反映幼兒園兩名教師體罰學生，包括掌摑推倒、脫掉衣服，甚至持棍毆打等。平陽縣教育局周一證實，涉事教師已辭退，同時安排人員陪同家長帶學生前往醫院檢查並安撫學生心理教育局後續將與家長保持密切溝通，持續做好學生關心關愛，追究幼兒園及相關人員責任。本報綜合報道
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