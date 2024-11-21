喜馬拉雅山樹種 因變暖加速演替

【本報綜合報道】中國科學院青藏高原研究所研究員梁爾源等利用樣地觀測數據、空間分析和樹線模型模擬，系統分析了尼泊爾珠峰國家公園和安納布爾納保護區混交林樹線，過去200年來，糙皮樺和喜馬拉雅冷杉的種群更新動態和樹線位置變化。研究成果周一在線發表於國際學術期刊《自然植物》（Nature Plants）。

冷杉更新速率顯著上升 樣地調查數據顯示，過去200年來，冷杉更新速率顯著上升，其樹線向高海拔的遷移速率為每10年1.1米，而糙皮樺遷移速率僅為每10年0.6米。樹線模型模擬結果顯示，氣候變暖背景下，與糙皮樺相比，冷杉正以更快速度向高海拔擴張。這一發現對於預測未來森林組成、結構和生態系統服務功能具重要意義。

梁爾源表示，氣候變化正顯著加速喜馬拉雅山脈高山樹線上的物種演替進程。研究團隊利用樹線模型模擬進一步發現，隨着氣候持續變暖，冷杉將持續加速爬升，而糙皮樺的更新下降將導致種群密度降低，樹線爬升更加受限，高排放情境下甚至會出現樹線後退，預示着氣候變暖背景下，冷杉可能快速取代糙皮樺成為先鋒樹種，加速演替進程。