圓明園4黑天鵝 遭動物咬死

【本報綜合報道】北京市海淀區圓明園曲院風荷、鳳麟洲兩處地點，近日有4隻抱窩黑天鵝陸續死亡，引起遊客關注。圓明園遺址公園管理處展開大量調查，周一通報情況說明，指檢測結果顯示黑天鵝外傷均為動物咬傷，導致死亡，可排除人為傷害的可能。

排除人為傷害 圓明園管理處指出，通過綜合分析，推測上述黑天鵝均死於小型食肉動物咬傷。監控顯示，在黑天鵝死亡的夜間均有黃鼬及疑似犬類等動物在黑天鵝巢穴附近活動，但因巢穴在蘆葦叢中，監控未觀察到動物打鬥迹象，但現場有散落羽毛。圓明園展開針對性工作，在有黑天鵝抱窩孵化和有幼鵝的巢穴處增加人力部署，加強巡查園內黑天鵝等野生動物，同時聯合相關專業部門多次搜索、抓捕園內流浪犬，於周日捕獲兩隻，由專業部門安置。

圓明園將繼續加強搜索，一旦發現流浪犬，及時聯絡專業部門抓捕並妥善安置；加強對包括黑天鵝在內的野生動物的巡邏檢查和監測等。抱窩黑天鵝死亡後遺留的未孵化鵝蛋，因不具備自然孵化條件，園方已將其收集並在專家指導下進行人工孵化。園方呼籲遊客減少干預、不要投餵或驚擾，同時呼籲市民文明養犬，不要遺棄寵物。