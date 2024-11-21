世界互聯網大會揭幕 展多項新技術

【本報綜合報道】由世界互聯網大會和浙江省人民政府共同主辦的2024年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會，周二在浙江省嘉興桐鄉市烏鎮開幕，為期4天。

本屆博覽會設置5大活動板塊，包括展覽展示、新產品新技術發布、產業人才引智、產業合作對接、「新光」系列推介，通過「線下實景+線上雲展」的方式展示全球互聯網的最新發展成果和人工智能領域的新技術、產品，吸引53個國家和地區的665間中外企業與機構參展。博覽會特別推出10大看點，從算法模型、數據算力、場景應用等全鏈條展示人工智能最新技術、最新產品、最新成果，同時展示低空經濟、智能網聯汽車、人形機械人、數碼文創等跨界融合熱點。