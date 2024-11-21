觀中日足球賽男子遭警強脫日本球衣

世界盃外圍賽亞洲區C組的「中日大戰」，周二在福建廈門白鷺體育中心體育場上演，中國國家男子足球隊於主場不敵日本國家男子足球隊。中國足協賽前轉發《文明觀賽倡議書》，呼籲球迷不要做出過激行為，但一名身穿日本隊球衣的男子遭中國球迷圍堵辱罵，還被警員強行脫下球衣。

上百人斥漢奸 扯掉帽子

影片顯示，當日下午一名身穿日本隊球衣的男子出現在驗票區，隨即受到上百名中國球迷包圍，以中日語粗言穢語辱罵，甚至稱為「漢奸」。男子由多名警員護送離開，期間有人扯脫他的帽子。中國球迷不斷高叫「脫下（球衣）」，在場警員為平息眾怒，最後強行脫下男子的球衣，並迅速把他帶走。事後有網民稱男子是中國人，也有人指他是日本球迷。