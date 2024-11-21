觀中日足球賽男子遭警強脫日本球衣
球迷圍堵辱罵過火 噓對方國歌
世界盃外圍賽亞洲區C組的「中日大戰」，周二在福建廈門白鷺體育中心體育場上演，中國國家男子足球隊於主場不敵日本國家男子足球隊。中國足協賽前轉發《文明觀賽倡議書》，呼籲球迷不要做出過激行為，但一名身穿日本隊球衣的男子遭中國球迷圍堵辱罵，還被警員強行脫下球衣。
為確保賽事順利舉行，《文明觀賽倡議書》呼籲中國球迷注重禮儀、尊重秩序，文明助威、尊重他人、愛護環境、遵守法規、支持公平競賽、熱情友好、注意安全及傳播正能量。
上百人斥漢奸 扯掉帽子
影片顯示，當日下午一名身穿日本隊球衣的男子出現在驗票區，隨即受到上百名中國球迷包圍，以中日語粗言穢語辱罵，甚至稱為「漢奸」。男子由多名警員護送離開，期間有人扯脫他的帽子。中國球迷不斷高叫「脫下（球衣）」，在場警員為平息眾怒，最後強行脫下男子的球衣，並迅速把他帶走。事後有網民稱男子是中國人，也有人指他是日本球迷。
賽前奏日本國歌時，有中國球迷發出噓聲，比賽期間日本門將鈴木彩艷遭雷射筆照射，中途又有球迷衝入球場干擾比賽。此外，日媒指中國球員表現粗野，包括批㬹攻擊。有日本網民以「少林足球」、「功夫足球」等字眼揶揄中國隊，更指球場範圍縮小了1.5米，企圖限制日本隊擅長的小組傳送。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：