浙江貪官朱從玖囚終身

【本報綜合報道】浙江省政協前黨組成員、副主席朱從玖受賄案，周二由江西省贛州市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時追繳其受賄所得財物及孳息，上繳國庫。

職務受賄逾億 經審理查明，朱從玖由2002年至前年，利用擔任上海證券交易所黨委副書記、總經理，中國證券監督管理委員會黨委委員、主席助理兼發行監管部主任，浙江省政府黨組成員、副省長，浙江省政協黨組成員等職務上的便利，為有關單位和個人在公司上市、融資貸款、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合約1.05億元人民幣（1.13億港元）。

法院認為，朱從玖的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰。