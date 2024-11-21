華官媒：與美穩定關係目標不變

【本報綜合報道】中美元首相隔一年再次會晤後，中國官媒昨發文指，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場，以及延續中美人民傳統友誼的願望也沒變。

指不能打新冷戰 冀相向而行

文章指出，中美過去4年開展了對話和合作，總體關係實現了穩定，中方提出兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，明確中方在台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利上的4條紅線，建議雙方有效管控分歧、推進互利合作等，讓中美關係這座大廈既有穹頂，又有基座和支柱。文章又指，戰略認知是中美關係中根本的、管總的問題，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。