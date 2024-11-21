倒賣舊紅頭文件 商家遭批評教育

【本報綜合報道】「紅頭文件」泛指政府機關發布的措施、指示、命令等非立法性文件，有民眾從古董市場搜集較有價值的舊紅頭文件，並在舊貨市場兜售，當中疑有涉密內容。國家安全機關接到舉報後展開調查，由於其收藏倒賣的涉密紅頭文件均已過保密期限，只對其批評教育。

國安繳逾300件收藏品 國家安全部昨披露此案例，指經營書刊資料、票證舊物的商家小董加入多個交流群組後，關注重點從舊書籍轉向舊紅頭文件。小董通過群聊，了解到古董市場舊紅頭文件的行情，從中淘到一些較有價值的舊紅頭文件，漸漸在收藏圈小有名氣。

國安機關執法人員接報後，現場查獲小董正在售賣的文件，並從其家中收繳300多件收藏品，其中不乏標註了「機密」、「秘密」的舊紅頭文件。

經相關部門鑑定，紅頭文件已過保密期限，但未經原印製單位解密鑑定，原則上仍不得在社會上流通，更不能售賣。鑑於小董所為未造成實質性危害，且認錯態度誠懇並積極配合調查，國安機關不予追究法律責任。