陸傳不滿向台售武 拒在老撾晤美防長

東盟國家國防部長擴大會議今日在老撾舉行，中國據報不滿美國上月批准對台軍售，拒絕美國國防部長奧斯汀與中國國防部長董軍在會議期間見面的建議。美國國防部副發言人辛格周二證實，奧斯汀及董軍將不會在會議期間會面。

有美國國防部官員透露，董軍拒絕與奧斯汀會晤的原因，與美國上月25日公布約值20億美元（約156億港元）對台軍售案，涉及國家先進地對空導彈系統及雷達系統，為總統拜登上任以來第17度軍售，金額創下新高。奧斯汀與董軍今年5月，曾於新加坡舉行的香格里拉對話期間會面。美國國防部強調，中美領導人在剛結束的亞太經合組織會議期間舉行雙邊峰會，而兩國在最高以至較低層的渠道都在對話和會面。

中國過往經常以取消會議、切斷溝通渠道表達對美國的不滿。例如美國時任眾議院議長佩洛西前年8月訪台後，中方取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，直至中美元首去年11月在美國三藩市雙邊會談，才同意重啟軍事對話。

美國國會美中經濟與安全評估委員會（USCC）周二遞交年度報告，建議修訂武器出口管制法，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。USCC委員、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福表示，將台灣納入「北約+」將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一，並簡化對台灣出口管制的程序。

美倡為台修訂武器出口管制法 報告建議，美國國會修改武器出口管制法，將台灣軍售待遇提高至與「北約+」成員國日本、澳洲、南韓、以色列和新西蘭同等級別。「北約+」軍售案金額達2,500萬美元（約1.95億港元）才需由國會批准，而美國對台軍售需國會同意的現行門檻為1,400萬美元（約1.09億港元）。USCC指出，在中國加大恐嚇及經濟脅迫行動下，兩岸經濟關係大幅惡化，台灣生產半導體如遇任何干擾，都將對全球經濟產生深遠影響，更重要的是嚴重影響美國國家和經濟安全。本報綜合報道

對台軍售還有AN/TPS-78雷達。 董軍與奧斯汀曾於新加坡會面。 美國國防部副發言人 辛格