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星洲石油大亨欺詐銀行重囚
新加坡石油大亨、興隆集團始創人林恩強因欺騙滙豐銀行、唆擺他人偽造文件等罪被裁定罪成。法官周一判處林入獄17年半。檢方形容此案是新加坡有史以來最嚴重的貿易融資欺詐案之一，其行為玷污了新加坡作為亞洲領先石油交易中心來之不易的聲譽。（綜合報道）
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