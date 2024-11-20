涉挪用政府預算 李在明被控

南韓水原地方檢察廳公共偵查部昨日起訴在野共同民主黨黨魁李在明，指控其涉嫌挪用京畿道政府預算。這是尹錫悅政府上台以來，李在明第6次被檢方公訴。除了李在明，前京畿道知事秘書室長鄭×及前京畿道政府公務員裴×等人亦遭起訴。（綜合報道）