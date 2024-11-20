兩岸國際

前AV女優否認謀殺親夫待判

有「紀州唐璜」之稱、自稱曾食盡4,000名美女的77歲日本和歌山縣企業家野崎幸助，2018年因急性興奮劑中毒倒斃家中。當時25歲的少妻、前AV女優須藤早貴被懷疑有重大謀殺嫌疑，她至今否認犯案；法院料下月12日宣判。（綜合報道）
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