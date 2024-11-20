中德首腦會晤 討論華軍民商品援俄

早前有報道指俄羅斯在中國設立武器生產計劃，研發和製造用於烏克蘭戰場的遠程攻擊無人機，歐盟多次敦促中國在內的所有國家切勿向俄羅斯提供物資或其他支援。德國外長貝爾伯克周一重申，中國向俄羅斯提供無人機支援必定要有後果。

被問及是否同意貝爾伯克的表態和會否與習近平討論此事時，紹爾茨稱他一直警告不要向俄羅斯交付致命性武器，並在類似會面提及軍民兩用商品問題。他指出，在軍民兩用商品事宜上有不同做法，但德國絕不能天真。他又透露，會向習近平表明北韓出兵援俄攻打烏克蘭是不可接受，這是一個可怕的變化。對於美國拜登政府允許烏克蘭使用美國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標，紹爾茨明言德國不會放寬武器限制，亦不會向烏克蘭提供金牛座遠程巡航導彈。他強調只有德國分擔目標控制責任才能部署金牛座導彈，這實際上使德國成為俄烏戰事參戰方，這是他不能也不想做的事。