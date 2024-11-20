海底電纜遭切斷 芬德質疑蓄意破壞

【本報綜合報道】位於波羅的海的兩條海底光纖通訊電纜被切斷，其中一條連接芬蘭和德國，相關國家和公司周一懷疑這是惡意行為。

憂成北溪天然氣管道翻版 兩條海底光纖通訊電纜分別在周日和周一被切斷，芬蘭和德國政府對關鍵基礎設施的安全深感擔憂，並已就事件啟動調查。這事件令人聯想同一水道發生的其他可能惡意破壞事件，包括去年天然氣管道和海底電纜的損壞以及2022年北溪天然氣管道洩漏事件。芬蘭國有網絡安全和電訊服務公司西尼亞（Cinia）表示，連接赫爾辛基和德國羅斯托克港的1,200公里海底電纜，於格林威治標準時間周一凌晨2時（香港時間周一上午10時）左右中斷運作。

瑞典特利亞電訊集團（Telia）設在立陶宛的子公司特利亞立陶宛（Telia Lietuva）指，位於立陶宛和瑞典哥特蘭島之間的一條218公里互聯網鏈路，於格林威治標準時間周日上午8時左右（香港時間周日下午4時）中斷運作。

芬蘭和德國在一份聯合聲明中表示，兩國對海底電纜被切斷事件深感擔憂，並立即懷疑遭蓄意破壞的可能性。聯合聲明指俄羅斯對烏克蘭的戰爭和惡意行為者的混合戰術威脅着歐洲安全，但未點名任何行為者。德國和芬蘭指，調查已在進行。